США заявили, что у них нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания

Глава Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби выразила уверенность в том, что арсенал страны обладает необходимыми надежностью и безопасностью

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. У Соединенных Штатов нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания. Это признала глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

Она напомнила, что руководители трех американских национальных лабораторий ежегодно выносят свое заключение о том, требуется ли возобновление подземных взрывов для проверки надежности ядерного оружия США. "Эта оценка производится на протяжении примерно 27 лет. И каждый год делается вывод о том, что нет технической необходимости производить ядерное взрывное испытание", - заявила Хруби.

Кроме того, руководитель НУЯБ отметила, что собственное мнение относительно эффективности американского ядерного арсенала высказывает глава Стратегического командования Вооруженных сил США. "Об этом я много сказать не могу, поскольку это не процесс в НУЯБ. Однако с технической точки зрения не было причины возобновлять проведение испытаний. <...> Мы уверены в том, что арсенал обладает <...> надежностью, безопасностью <...>, которые у него должны быть", - сказала глава управления в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, опубликованном в его декабрьском номере. Кроме того, Хруби, занимающая одновременно пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности, утверждала, что Вашингтон не готовит подземное атомное испытание.

Между тем, как сообщил в октябре директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, Москва не исключает, что США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.

Вашингтонская администрация намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в США 1 октября, два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В НУЯБ оставили в октябре без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, когда именно Вашингтон собирается проводить упомянутые испытания в текущем финансовом году, будут ли приглашаться в связи с этим международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американское правительство признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.