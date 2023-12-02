СМИ: при налете израильских ВВС на юг Ливана погиб мирный житель

Еще трое получили ранения

БЕЙРУТ, 2 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали пограничный район Джиббейн на юге Ливана в ответ на обстрелы бойцами шиитской милиции "Хезболлах" пяти еврейских поселений. Как сообщило агентство Al Wataniya, во время авианалета одна из ракет попала в жилой дом, в результате погиб один ливанец и еще трое получили ранения.

Всего за сутки на юге страны погибло пятеро, в том числе двое бойцов "Хезболлах".

Ранее шиитские формирования выпустили ракеты по поселениям Карьят-Шмона, Маргалиот, Менара, Шломи и Рамим на севере Израиля. Данных о потерях и разрушениях с израильской стороны не поступало.

Вооруженное крыло "Хезболлах" возобновило в пятницу военные действия на ливано-израильской границе после прекращения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.