США решают, дорабатывать ли инициативу по мораторию на ядерные испытания

Глава Национального управления ядерной безопасности Джилл Хруби также заверила, что Соединенные Штаты хотели бы возобновить диалог о стратегической стабильности и контроле над вооружениями с Россией

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американская администрация решает, следует ли ей дорабатывать инициативу, призванную, по заверению Вашингтона, привести к сохранению моратория на ядерные испытания и укреплению доверия в отношениях с Россией и Китаем. Об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

Она напомнила, что Соединенные Штаты выдвинули ранее в этом году несколько идей, направленных, по мнению властей в Вашингтоне, на то, чтобы обеспечить больше прозрачности при проведении экспериментов, касающихся ядерного арсенала. "Так что прежде чем начинать делать большую работу, чтобы готовить детальное предложение по техническим подходам [в этой сфере], мы пытаемся оценить интерес [со стороны прежде всего Москвы и Пекина]. Вот на каком этапе мы сейчас находимся", - заявила Хруби.

При этом специалист, занимающая одновременно пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности, фактически признала, что зарубежные партнеры Вашингтона, которые были ознакомлены с предложениями американской стороны, сочли их недостаточно проработанными и запросили дополнительную информацию. "Пока, я бы сказала, мы не улавливаем позитивного отклика. Есть отклик, заключающийся в следующем: ну, изложите больше деталей. Поэтому все [американское] правительство будет решать, станем ли мы излагать больше деталей. Я не могу принять решение в одиночку, это было бы слишком самонадеянно", - отметила глава НУЯБ в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, опубликованном в его декабрьском номере.

Хруби уточнила, что выдвинутые американцами идеи предусматривают, к примеру, размещение видеокамер на испытательных полигонах с целью обмена трансляциями ради укрепления взаимного доверия, детекторов радиации в некоторых частях таких объектов и тому подобное. "Это было бы [сделано] на основе взаимности <...>, чтобы гарантировать отсутствие сверхкритической реакции [при экспериментах на ядерных полигонах]", - заявила заместитель министра.

Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность

Кроме того, Хруби заверила, что США хотели бы возобновить диалог о стратегической стабильности и контроле над вооружениями с Россией. Однако она не подала никаких сигналов о готовности Вашингтона внять требованиям Москвы, чтобы создать условия для таких переговоров. "Мы хотели бы вернуться к подлинным обсуждениям по поводу контроля над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к обсуждениям по поводу стратегической стабильности", - сказала руководитель управления. "Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в хорошем месте. Мы знаем, что стратегическая стабильность не там, где ей необходимо быть", - добавила Хруби.

Между тем, как подчеркнул 28 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, вести диалог с США о стратегической стабильности и контроле над вооружениями сейчас было бы политически ошибочно, Москва к этому не готова. Как пояснил заместитель главы МИД, все эти вопросы вписаны в более широкий контекст российско-американских отношений. А эти отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжелом состоянии, констатировал Рябков. По его словам, с американской стороны нужны зримые сдвиги к лучшему, зримые свидетельства того, что Вашингтон видит невозможность продолжать провальную политику в отношении Москвы. Но ничего этого нет, указал дипломат.