Остин сообщил, что участники AUKUS проведут в 2024 году серию морских учений

Глава Пентагона отметил, что совместные испытания США, Великобритании и Австралии "ускорят развитие новейших автономных морских средств", которые страны смогут использовать сообща

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским и британским коллегами по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных альянсу AUKUS.

По его словам, страны - участницы AUKUS проведут в следующем году "серию трехсторонних морских испытаний и учений". "Они укрепят наши возможности в сфере разработки, усилят возможности для сотрудничества и ускорят развитие новейших автономных морских средств, которые мы можем использовать сообща", - заявил Остин на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Пентагона.

Как следует из совместного заявления глав оборонных ведомств, распространенного пресс-службой Пентагона, морские учения предоставят компаниям в сфере военной промышленности "возможность для участия в разработке, демонстрации и производстве" морских средств. "За счет этих испытаний и учений партнеры по AUKUS продолжат тестировать и оттачивать возможности в сфере совместного использования беспилотных морских систем, обмена и обработки данных от всех трех стран, а также своевременного предупреждения для помощи в принятии решений", - отмечается в документе.

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.