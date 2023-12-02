Страны AUKUS заявили о приверженности реализации всех этапов соглашения альянса

Среди них особо отмечается создание ротационных сил подводного флота субмарин SRF-West, продажа Канберре подлодок класса Virginia и поставка подводных лодок SSN-AUKUS австралийскому ВМФ

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Австралия, Великобритания и США полностью привержены реализации всех этапов соглашения партнерства AUKUS (военное партнерство этих государств), позволяющего Канберре получить собственный атомный подводный флот. Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны стран - участниц альянса по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных реализации соглашений организации.

В документе, в частности, отмечается "приверженность стран реализации каждого этапа партнерства AUKUS". Среди таких этапов особо отмечается создание ротационных сил подводного флота субмарин SRF-West в 2027 году, продажа Канберре подводных лодок класса Virginia в начале 2030-х годов, а также поставка подводных лодок класса SSN-AUKUS австралийскому ВМФ в конце 2030-х годов и строительство первой австралийской субмарины этого класса в доках Южной Австралии в начале 2040-х годов.

Австралия, Великобритания и США сформировали военный альянс AUKUS в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.