Пленум ЦК Трудовой партии Кореи пройдет в конце декабря

На нем подведут итоги и определят направления работы на следующий год

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 8-го созыва на 17-м заседании постановило созвать 9-й пленум ЦК партии в последней декаде декабря для подведения итогов выполнения партийной и государственной политики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Заседание Политбюро состоялось 1 декабря. На нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он сказал, что государственная работа "в целом продвигается оживленно и с твердой устремленностью к развитию". По словам генерального секретаря ТПК, рост экономики остается стабильным и устойчивым, в сельском хозяйстве достигнут "большой прогресс". "Эпохальные перемены" произошли и в укреплении обороноспособности страны, отметил он.

Ким Чен Ын добавил, что для корректного составления плана на следующий год следует провести научный анализ опыта, полученного за 2023 год. Он призвал работников всех секторов нарастить усилия и успешно завершить нынешний год.

Помимо подведения итогов, на предстоящем пленуме ожидается определение направлений работы на следующий год и обсуждение "важных вопросов".