Суд в Вашингтоне отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

Как отмечается в постановлении судьи, четырехлетний срок службы в качестве главнокомандующего не наделяет экс-президента США "правом избежать уголовной ответственности"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа, который требовал прекращения дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом свидетельствуют документы, размещенные в электронной базе суда.

Ранее Трамп, обвиняемый в попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, подал ходатайство с требованием прекратить рассмотрение дела на основании имеющегося у него иммунитета от судебного преследования. Кроме того, он подал ходатайство о прекращении дела на основании первой поправки к американской конституции, которая гарантирует, в частности, свободу слова и собраний.

Как отмечается в постановлении председательствующей на процессе судьи Тани Чаткэн, "четырехлетний срок службы в качестве главнокомандующего не наделяет его [Трампа] правом <...> избежать уголовной ответственности". "Привлечение бывшего президента к уголовной ответственности на федеральном уровне имеет ключевое значение для исполнения нашего конституционного обязательства обеспечивать равное правосудие в соответствии с законом", - указала судья.

"В силу изложенных причин суд отклоняет оба ходатайства", - заключила судья.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.