США и Великобритания увеличат число заходов своих подлодок в Австралию

Вашингтон намерен нарастить частоту визитов в австралийские порты с 2024 года, Лондон - с 2026

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Австралия, Великобритания и США намерены увеличить число заходов британских и американских подлодок в военные порты Австралии. Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны стран - участниц альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров.

В заявлении глав оборонных ведомства подчеркивается, что страны "согласились нарастить частоту визитов своих подлодок в порт военной базы ВМС Австралии Стирлинг в 2024 году", опираясь на положительный опыт захода американского военного корабля North Carolina в порт Перта в августе 2023 года. "Визит подлодки ВМС США [в порт базы Стирлинг] запланирован на первую половину 2024 года, а первое техническое обслуживание американской субмарины планируется провести там же во второй половине 2024 года", - отмечается в документе с указанием на то, что "это существенно увеличит долю участия австралийских вооруженных сил в мероприятиях по техническому обслуживанию подводного флота США".

Великобритания планирует нарастить частоту визитов своих подлодок в австралийские порты с 2026 года, сообщается в совместном заявлении министров обороны стран AUKUS.

Австралия, Великобритания и США сформировали военный альянс AUKUS в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.