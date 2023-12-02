Страны AUKUS сообщили об успехе программ обучения управлению атомными подлодками

Шесть человек уже закончили обучение в Соединенных Штатах, еще трое окончат британскую школу ядерной энергетики в январе 2024 года

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) заявили об успешном проведении первых образовательных программ для австралийских военнослужащих, обучающихся управлению атомными подводными лодками. Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны Австралии, Великобритании и США по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров.

В документе сообщается о "значительном прогрессе, достигнутом в обучении персонала австралийских вооруженных сил в специализированных школах США и Великобритании", в том числе в школе подводных лодок США (Naval Submarine School) в Гротоне, школе ядерной энергетики США в Чарльстоне (Nuclear Power School) и школе ядерной энергетики Великобритании (UK Nuclear Power School). "Шесть сотрудников уже закончили обучение в США и еще трое оканчивают британскую школу ядерной энергетики в январе 2024 года. Эти новаторы станут первыми, кто будет эксплуатировать атомные подводные лодки Австралии в будущем", - сообщается в документе с указанием, что еще четверо австралийских военнослужащих ранее окончили курсы операторов атомных реакторов в Великобритании.

Австралия, Великобритания и США сформировали военный альянс AUKUS в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.