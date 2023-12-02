Al Jazeera: палестинец погиб во время рейда израильских военных в Дженине

По данным телеканала, солдаты ЦАХАЛ расстреляли его автомобиль

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один палестинец погиб во время рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, палестинский гражданин был застрелен израильскими военными в Дженине во время одного из рейдов, проводившихся Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан. Телеканал отмечает, что молодой мужчина был убит, когда солдаты ЦАХАЛ "открыли огонь по его автомобилю".

Также Al Jazeera сообщает, что израильские военные задержали машину скорой помощи общества Красного Полумесяца, ехавшую по вызову к раненым в населенном пункте Аль-Бир, расположенном в окрестностях Рамаллы.