Economist: Венгрия и Нидерланды могут помешать планам Украины по вступлению в ЕС

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер голландской Партии свободы могут помешать финансированию Киева, пишет журнал

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер голландской Партии свободы, одержавшей победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут воспрепятствовать финансированию Украины и вступлению Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом 30 ноября сообщил британский журнал The Economist.

По его информации, на саммите ЕС 14-15 декабря Украина должна была получить материальную помощь и перспективу вступления в Европейский союз, однако из-за позиции двух политиков эти вопросы стали "шаткими".

Как отмечает The Economist, Орбан на протяжении многих месяцев выступает против отправки больших финансовых средств на Украину, в то время как Вилдерс является критиком расширения ЕС.

Ранее газета Politico сообщила, что на саммите ЕС в середине декабря может разразиться "политический кризис" во время обсуждения вступления Украины в сообщество и заключения соглашения о предоставлении Киеву материальной помощи в размере €50 млрд.

Подобные планы могут быть подорваны Виктором Орбаном, который, как отмечает издание, потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс был заморожен до тех пор, пока лидеры не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева со стороны Брюсселя. Это стало "настоящей головной болью" для лидеров блока. Орбан "регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но сейчас дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот" обернется подобным исходом, говорится в статье Politico.