США выдали Чили бывшего военного, обвиняемого в убийстве певца Виктора Хары

Суд южноамериканской страны запрашивал его экстрадицию с 2013 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Полковник чилийской армии в отставке Педро Баррьентос, обвиняемый в убийстве певца Виктора Хары в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета, был доставлен в Чили из США. Об этом сообщило в пятницу министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"МИД сообщает о прибытии Педро Пабло Баррьентоса Нуньеса в Чили", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

76-летнего Баррьентоса сопровождали представители властей США. "МИД отмечает содействие, которое власти США постоянно оказывали в этом деле. Благодаря этому Баррьентос Нуньес ответит перед законом за свою роль в убийства Виктора Хары и [директора пенитенциарной системы] Литтре Кироги", - заявило ведомство.

Баррьентос жил в США с 1990 года. В июле суд в штате Флорида лишил его американского гражданства из-за предоставления ложных данных при подаче заявления. Лишение гражданства позволило США депортировать Баррьентоса и отправить его на родину. Чилийский суд запрашивал экстрадицию бывшего военного с 2013 года.

Хара, поддерживавший Коммунистическую партию Чили, был арестован на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент - социалист Сальвадор Альенде. Певца доставили на спортивный стадион в Сантьяго, который был превращен в концентрационный лагерь, и подвергли пыткам. Спустя несколько дней он был застрелен под трибунами стадиона. По словам свидетелей, первый выстрел сделал Баррьентос.

В августе Верховный суд Чили признал семерых военных в отставке виновными в убийстве Хары и подтвердил назначение им наказания в виде 25 лет заключения.