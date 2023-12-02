NBC: пресс-секретарь Белого дома опять нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы

Карин Жан-Пьер на брифингах использовала выражение "MAGA", главный предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC News, ознакомившийся с письмом Аппарата специального юрисконсульта (OSC), являющегося независимым федеральным ведомством США.

Как отмечается, представители администрации на брифингах в Белом доме неоднократно использовали выражение "MAGA" (Make America Great Again), главный предвыборный лозунг экс-президента Дональда Трампа, что из контекста их речей давало понять, что они не поддерживают этого претендента.

Жан-Пьер до этого несколько раз предупреждали о нарушении закона, указывает телеканал, и говорили о возможных дисциплинарных взысканиях. Так, например, в июне после нарушения закона, OSC не стал использовать дисциплинарные меры в отношении пресс-секретаря, но обещал следить за возможными будущими нарушениями.

По словам Майкла Чемберлена, бывшего чиновника администрации Трампа, неспособность OSC обеспечить соблюдение закона Хэтча показывает, что право не работает в отношении того, кто работает на высоких должностях в правительстве.

NBC News не уточняет, будут ли применяться в этот раз какие-то меры наказания в отношении Жан-Пьер.