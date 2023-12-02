2 декабря, 07:36,
обновлено 2 декабря, 07:41
Военная операция на Украине

В Днепре произошла серия взрывов

Это случилось до объявления воздушной тревоги

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Серия взрывов произошла утром в украинском городе Днепр (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

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Сначала он проинформировал о взрыве в городе, который произошел до объявления воздушной тревоги. Позже Бужанский сообщил еще о двух взрывах.

Другие подробности не приводятся. В настоящее время в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (10:57 мск) - добавлена информация об еще двух взрывах. 

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