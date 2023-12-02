Rheinmetall намерен наладить производство бронетехники на Украине уже в 2024 году

Речь идет о бронетранспортерах Fuchs и БМП Lynx

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует производить бронетехнику на Украине уже в 2024 году. Речь идет о бронетранспортерах Fuchs и БМП Lynx, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche.

Паппергер ожидает, что соответствующий контракт с Украиной будет заключен не позднее начала следующего года. "Когда контракт будет подписан, мы хотим, чтобы первый бронетранспортер был готов на Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx - через 12-13 месяцев", - сказал Паппергер. Таким образом, производство Fuchs на Украине станет возможным в конце лета 2024 года, а Lynx может последовать уже летом 2025 года.

"Первые десять БМП Lynx уже производятся здесь, в Германии или в Венгрии, в рамках совместного производства между нами и Украиной", - подчеркнул глава концерна. "После этапа наращивания мощности мы должны иметь возможность в кратчайшие сроки полностью производить эти автомобили на Украине в значительном количестве", - добавил он. При этом правительство ФРГ дало понять, что выдаст экспортную лицензию, необходимую для производства.

Необычно короткое время выполнения заказа Паппергер объясняет тем, что сотрудничество продвигается хорошо. Rheinmetall уже является крупнейшим оборонно-промышленным партнером Украины. В 2022 году концерн получил заказы на сумму около €900 млн, а в 2023 году объем заказов увеличился до двух с половиной миллиардов евро. "И в следующем году их, безусловно, будет больше", - прогнозирует Паппергер. Кроме того, в Венгрии уже ведется серийное производство Lynx. Вместе с тем бронетехника обслуживается на Украине, для этого в Германии были специально обучены квалифицированные рабочие из Украины.