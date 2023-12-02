Пакистанская партия "Движение за справедливость" номинально сменила своего лидера

По данным газеты Dawn, им стал Гохар Али Хан

ИСЛАМАБАД, 2 декабря. /ТАСС/. Гохар Али Хан избран новым председателем пакистанского "Движения за справедливость" (ДЗС), которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан. Об сообщает в субботу газета Dawn.

По данным издания, перестановка в руководстве ДЗС произошла по итогам внутрипартийных выборов, инициированных по требованию Избирательной комиссии Пакистана. На пост генерального секретаря партии переизбран бывший министр экономики исламской республики Омар Аюб Хан.

Ранее адвокат экс-председателя ДЗС И. Хана Али Зафар отметил, что Гохар Али Хан будет временным лидером партии до тех пор, пока находящийся в заключении лидер политобъединения не будет полностью оправдан по обвинениям в нарушении закона о гостайне и отмывании денег и не сможет вернуться к руководству ДЗС. Такая мера должна облегчить подготовку партии к предстоящим 8 февраля выборам в пакистанский парламент.

Политобъединение "Движение за справедливость" было создано Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он был его бессменным лидером.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.