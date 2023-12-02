Лидер Таджикистана на конференции ООН предложил создать центр изучения ледников

Эмомали Рахмон отметил, что из ледников страны формируется 60% запасов воды Центральной Азии, площадь которых в последнее время стремительно сокращается

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает необходимым провести оценку состояния ледников в республике и влияния на них климатических изменений, а также предложил создать центр по их изучению. Об этом он заявил, выступая на мероприятии "Глобальные действия по сохранению ледников", которое прошло на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае.

"Мы предлагаем для точной оценки влияния изменения климата на состояние ледников региона провести их комплексное исследование и мониторинг. С этой целью считаем необходимым рассмотреть возможность создания регионального центра по мониторингу и изучению ледников в Таджикистане", - сказал Рахмон, текст его выступления опубликовала пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что из ледников Таджикистана формируется 60% запасов воды Центральной Азии, площадь которых в последнее время стремительно сокращается. По словам Рахмона, из 13 тыс. ледников за последние десятилетия уже около 1 тыс. растаяли.

"Сегодня, наряду с таянием ледников в горных регионах, этот процесс наблюдается также в Арктике и Антарктиде, что вызывает серьезную тревогу. В результате этого процесса наблюдается повышение уровня воды в океане, что ставит под угрозу благополучие сотен миллионов жителей Земли. В этом контексте считаем необходимым, чтобы вопрос сохранения ледников стал одной из постоянных и центральных тем в повестке дня крупных саммитов и других международных мероприятий", - отметил президент.

Рахмон также призвал все страны к плодотворному сотрудничеству и выразил уверенность, что планируемая на 2025 год конференция ООН по ледникам в Душанбе пройдет на высоком уровне при сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией, ЮНЕСКО и международными финансовыми институтами.