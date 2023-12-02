На словацко-украинской границе скопилась очередь примерно из 600 фур

Бессрочная блокада КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы началась 1 декабря с 17:00 мск

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 600 грузовиков стоят в очереди на выезд из Словакии в сторону Украины из-за блокирования границы словацкими перевозчиками. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодняшнее утро в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Бессрочная блокада КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы началась 1 декабря с 15:00 (17:00 мск). Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Транспорту с гуманитарной и иными видами помощи Украине они не создают проблем. Не задерживаются автобусы и легковые автомобили. Участники акции протеста пообещали пропускать через КПП не более четырех коммерческих грузовиков в час. Словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег из Польши, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских конкурентов.