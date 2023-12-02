США направят $3 млрд в Зеленый климатический фонд

Вице-президент страны Камала Харрис сообщила об этом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный в рамках Конвенции ООН об изменении климата для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Сегодня я с гордостью объявляю о том, что мы внесем дополнительные $3 млрд в Зеленый климатический фонд, который помогает развивающимся странам получить доступ к капиталу, необходимому для инвестиций в устойчивое развитие, чистую энергию и охрану природы", - сказала она на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), проходящей в Дубае.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.