Эрдоган заявил, что 3 тыс. адвокатов подали заявления в МУС против Израиля

Президент Турции отметил, что "будет следить за развитием этой ситуации на самом высоком уровне"

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из ОАЭ.

"Около 3 тыс. адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе. Эти люди будут следить за процессом в Гааге. Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в особенности [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут необходимое наказание", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что "будет следить за развитием этой ситуации на самом высоком уровне". "Наш депутат Джунейт Юксель сообщил, что его встречи в Гааге были успешными. Надеемся, что благодаря предоставленным нами документам и информации мы добьемся положительных результатов в МУС. Мы не оставим это дело. Мы хотим, чтобы все израильские руководители, причастные к этому геноциду, были преданы суду и наказаны. Мир обязан это сделать", - сказал Эрдоган.