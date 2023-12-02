Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией

Президент Турции отметил, что "это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день"

СТАМБУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем.

"ХАМАС не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

Так он ответил на вопрос об отношении к заявлению заместителя министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона во время визита в Анкару на этой неделе, который выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.

Эрдоган напомнил, что впервые его спросили об отношении к ХАМАС 20 лет назад, во время первой поездки в США на встрече с представителями еврейской общины. "Вы не можете ожидать от нас такой интерпретации ХАМАС, в то время как вы награждаете РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС), ФЕТО (признанная Анкарой террористической организация во главе с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США - прим. ТАСС) и даже принимаете их в Овальном кабинете. Я не могу соединить это с верой и совестью. Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ (Движение за освобождение Палестины - прим. ТАСС), не как в Америке. ХАМАС прежде всего реальность Палестины, это политическая партия, как политическая партия она участвовала в выборах и победила", - приводит высказывания турецкого лидера агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Запад, особенно США, постоянно изображает ХАМАС как террористическую организацию. Он подчеркнул, что внешняя политика Анкары выстраивается в строгом соответствии с интересами Турецкой Республики и ожиданиями ее народа. "Я уверен, что наши собеседники ценят последовательные и взвешенные внешнеполитические шаги Турции в подобных гуманитарных кризисах и конфликтах, но они не могут высказать их вслух по совершенно другим причинам. Естественно, что [западные] страны ожидают от Турции шагов, которые она предпримет в соответствии с их интересами. Нетрудно подсчитать, насколько маловероятно, что эти ожидания оправдаются, если рассматривать их на обоснованной, реалистичной основе", - заявил Эрдоган.