В Южной Чехии из-за снегопада объявили чрезвычайную ситуацию

В некоторых районах высота снежного покрова достигла 75 см

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Южночешского края Мартин Куба объявил в регионе чрезвычайную ситуацию из-за снежной бури. Об этом сообщило Чешское радио.

В некоторых районах Южной Чехии в последние часы высота снежного покрова достигла 75 см. Из-за сугробов происходят сбои в графике движения поездов. Значительные проблемы наблюдаются на автодорогах, несолько из которых закрыты для проезда.

"Вся снегоуборочная техника брошена на расчистку сугробов, но снегопады продолжаются. Из-за этого, как стало ясно, мы не сможем обеспечить проезд автотранспорта по всем дорогам [Южной Чехии]", - сказал Куба. Без электричества в регионе остались 10 тыс. домохозяйств.

Между тем снегопад усиливается в большинстве регионов Чехии. В Праге, в частности, также возникли проблемы с движением автотранспорта. Полиция информирует о резком увеличении числа ДТП, а энергетики - об отключениях света из-за происходящих в связи с обильным снегопадом нарушений в системе энергоснабжения.