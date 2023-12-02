США выделили Молдавии $22 млн на развитие системы спецсвязи TETRA

Этот проект расширит коммуникационные возможности правоохранительных органов и служб экстренной помощи, заявила замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. США выделили Молдавии $22 млн на модернизацию и расширение системы спецсвязи TETRA, которую используют правоохранительные органы. В презентации проекта приняли участие премьер-министр республики Дорин Речан и замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

"Правительство США выделило $22,3 млн на модернизацию и расширение специальной сети связи TETRA в Республике Молдова. Этот проект расширит коммуникационные возможности правоохранительных органов и служб экстренной помощи, предоставит им эффективные, надежные и безопасные средства связи на всей территории Молдавии", - сказала Зея.

Как отмечалось на презентации, проект предусматривает строительство новых радиопередающих вышек, модернизацию оборудования, программного обеспечения и обучение персонала.