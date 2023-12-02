ВС Пакистана заявил об обязанности страны выполнять конвенции ООН по правам человека

Судья Верховного суда Айша Малик предложила временному правительству создать расширенную коллегию для изучения правовых аспектов депортации иностранцев

ИСЛАМАБАД, 2 декабря. /ТАСС/. Пакистан является участником конвенций ООН по правам человека и они обязательны к выполнению правительством страны. Об этом заявил Верховный суд исламской республики на слушаниях по вопросу о продолжающейся депортации из Пакистана афганских иммигрантов без документов.

Как сообщает газета The Express Tribune, уведомление об этом высшая судебная инстанция направила временному правительству Пакистана, в том числе министерству иностранных дел и другим ведомствам, курирующим высылку афганских беженцев. "Кабмин Пакистана обязан выполнять конвенции ООН по правам человека. Депортация иммигрантов является сложным вопросом, она требует обоснования на основе положений Конституции Пакистана", - заявила судья Верховного суда Айша Малик.

Она предложила властям создать расширенную коллегию для изучения правовых аспектов вопроса о высылке иностранцев без документов с участием представителей правительства, общественности и видных юристов.

Выступивший на заседании Верховного суда адвокат Умар Гилани, представляющий интересы депортируемых из Пакистана афганских иммигрантов, утверждал о допущенных в ходе их высылки нарушениях прав человека и ущемлении гражданских свобод. "У пакистанского правительства отсутствует конституционный мандат на изгнание афганцев из страны, и оно должно быть прекращено" - в частности, заявил он, уточнив, что депортация нарушила статьи 4, 9, 10А и 25 Конституции Пакистана.

По словам Гилани, "депортация иностранцев фактически отменила проводимую Пакистаном в течение 45-лет государственную политику гостеприимства по отношению к беженцам из Афганистана".

Кампания пакистанских властей по выдворению на родину иностранцев без виз и документов началась после того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых беженцы из Афганистана. В настоящее время проводится второй этап экстрадиции, в ходе которого до 1 января 2024 года страну должны покинуть около 1 млн афганцев.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и все эти лица подлежат принудительной депортации.