Более 20 участников COP28 призвали утроить потенциал мировой ядерной энергетики

Декларацию подписали 22 страны

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 20 стран, участвующих в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), приняли декларацию, призывающую утроить потенциал мировой ядерной энергетики к 2050 году.

"Участники, принявшие на себя обязательства в рамках декларации, будут совместно работать над достижением глобальной целевой задачи по утроению ядерного энергетического потенциала к 2050 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в документе под названием Triple Nuclear Energy.

Принявшие декларацию страны также пообещали "принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, устойчивости, защиты и нераспространения, а также ответственного обращения с топливными отходами в долгосрочной перспективе".

Документ подписали 22 страны, в том числе Великобритания, Венгрия, Канада, Нидерланды, ОАЭ, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония. Делегации России и Китая декларацию не подписали.

Новый взгляд

Декларация была представлена президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри. Она "призвана продемонстрировать роль ядерной энергетики в достижении цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления в пределах 1,5 градуса", сообщила шведская правительственная канцелярия.

"Ядерной энергетике впервые была отведена заметная роль здесь, на COP28. Мы, конечно, приветствуем это со стороны шведского правительства. Мы хотим быть активным партнером на мировой арене, чтобы проложить путь к новой ядерной энергетике, которая необходима для поэтапного отказа от ископаемого топлива", - заявил Кристерссон.

По мнению шведского министра энергетики и промышленности, а также заместителя премьер-министра Эббы Буш, декларация "знаменует собой начало совершенно нового взгляда на роль атомной энергетики в переходе к зеленой экономике". "Работа по утроению производства ядерной энергии в мире не только создает лучшие возможности для достижения климатических целей, но и имеет решающее значение для обеспечения роста и процветания одновременно", - считает она.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.