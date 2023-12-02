Премьер-министр Сирии заявил, что санкции негативно влияют на борьбу с изменениями климата

Хусейн Арнус отметил, что значительная часть природных ресурсов оказалась захваченной оккупационными силами

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Сирии участвует в глобальных усилиях по решению проблем, вызванных потеплением климата, несмотря на последствия развязанной против нее террористической войны. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Хусейн Арнус, выступая с речью в сегменте высокого уровня на проходящей в Дубае 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28).

Он напомнил, что Сирия была одной из первых стран, присоединившихся к Киотскому протоколу в 2007 году и подписавших Парижское соглашение 2015 года, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. "Однако несправедливые санкции Запада осложнили процесс реализации национальной программы по защите окружающей среды, - подчеркнул Арнус. - Эти односторонние меры затронули все сферы жизни сирийского народа и негативно влияют на борьбу с климатическими изменениями". По его словам, санкции препятствуют инвестициям в важные проекты и работе международных организаций, которые хотят помочь сирийцам.

"Наша страна потратила миллиарды долларов на мелиорацию земель, строительство оросительных каналов и плотин, однако сейчас эти объекты разрушены и разграблены, - отметил он. - Сирия, которая раньше экспортировала свою пшеницу, вынуждена закупать ее за рубежом".

Кроме того, как указал Арнус, значительная часть природных ресурсов оказалась захваченной оккупационными силами. "Богатства Сирии разворовываются и перерабатываются примитивными способами, что оказывает пагубное воздействие на экологию", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что Сирия страдает от последствий изменения климата, которые проявляются в уменьшении количества осадков, пыльных бурях и засухе. В этой связи Арнус высоко оценил инициативу президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна по созданию фонда в размере $30 млрд, который будет предназначен для реализации глобальных климатических решений.