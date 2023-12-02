Глава "Моссада" по приказу Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара

Решение было принято после "тупика в переговорах" по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства от имени разведки

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал команду переговорщиков из Катара после "тупика в переговорах" по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства от имени разведки.

"После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава "Моссада" Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАС и утвержден им", - говорится в сообщении.

"Глава "Моссада" благодарит руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за их огромные посреднические усилия, которые привели к освобождению 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 граждан иностранных государств", - добавили в ведомстве.