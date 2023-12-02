Макрон призвал Израиль конкретизировать цели операции в Газе, помимо уничтожения ХАМАС

Президент Франции заявил, что в случае, "если это и есть цель, война продлится 10 лет"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Франция ожидает, что Израиль конкретизирует цели своей военной операции в секторе Газа, не ограничиваясь лишь "уничтожением ХАМАС", поскольку нынешние действия страны могут продлить конфликт на долгие годы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

"Думаю, что придет время, когда израильским властям придется более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое "полное уничтожение ХАМАС" и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет", - сказал Макрон.