На западе Украины поезда отстают от графика из-за снегопадов

Компания "Укржелдорога" сообщила о следовании нескольких поездов с задержкой более чем на 30 минут

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Укржелдорога" сообщила об отставании поездов из-за сильного снега в западных районах страны.

"Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 минут", - сообщила компания в Telegram-канале. В частности, поезд Харьков - Ужгород опаздывает на 1 час 47 минут, Ужгород - Ковель на 1 час 40 минут, Одесса - Перемышль на 1 час 17 минут, Киев - Перемышль на 1 час 17 минут, Киев - Черновцы на 53 минуты, Перемышль - Киев на 53 минуты, Киев - Рахов на 47 минут, Запорожье - Ясиня на 36 минут, Киев - Ужгород на 35 минут.

Сильные снегопады начались на Украине около недели назад. Как сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко, из-за холодов и снегопадов на Украине погибли 12 человек. Министерство энергетики Украины сообщало ранее в субботу, что из-за непогоды без электроснабжения оказались 497 населенных пунктов в западных областях страны.