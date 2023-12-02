Армия Израиля наносит ответные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что "недавно было зафиксировано несколько запусков снарядов по ряду постов ЦАХАЛ в приграничном районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с той стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ атакует с использованием авиации, минометов и артиллерии военные объекты террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "недавно было зафиксировано несколько запусков снарядов по ряду постов ЦАХАЛ в приграничном районе". "ЦАХАЛ атакует места, откуда производились обстрелы", - добавили военные.