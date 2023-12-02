МИД ФРГ раскритиковал слова президента Колумбии о климатическом кризисе

Густаво Петро сравнил климатический кризис с конфликтом на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии отвергло заявления президента Колумбии Густаво Петро, который на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае сравнил климатический кризис с конфликтом на Ближнем Востоке, а также с эпохой нацизма.

"Определение последствий климатического кризиса для наиболее уязвимых слоев населения мира является законным и важным. Смешивать это со страданиями в Газе - странно", - говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Недопустимо проводить грубые сравнения с нацистской эпохой и, таким образом релятивизировать Холокост, как это сделал президент Колумбии на COP28", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Выступая в Дубае, Петро, как пишет агентство DPA, назвал богатые страны севера единственными ответственными за изменение климата. В этом контексте он заявил, что Израиль в настоящее время совершает "геноцид" против палестинцев и что та же участь постигнет климатических беженцев с юга в будущем. "Геноцид и варварство против палестинского народа - это то, что ждет впереди исход народов Юга, вызванный климатическим кризисом", - сказал Петро. "То, что мы видим в Газе, - это генеральная репетиция будущего", - утверждал президент Колумбии. Исход с юга на север будет иметь последствия, особенно в странах с антимигрантской политикой, где крайне правые уже находятся на подъеме, резюмировал он.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.