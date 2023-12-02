Вице-президент США и президент Египта в Дубае обсудили будущее Газы после конфликта

Камала Харрис отметила, что ХАМАС не должно контролировать сектор Газа, поскольку это "угрожает безопасности Израиля, палестинского народа и всего региона

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), стороны обсудили будущее сектора Газа после завершения ближневосточного конфликта. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Вице-президент донесла идеи США по планированию будущего Газы после конфликта, в том числе усилия по восстановлению, обеспечению безопасности и управлению", - указано в заявлении. Харрис, как отметила пресс-служба, подчеркнула, что эти усилия увенчаются успехом только при наличии "четкого курса палестинского народа на создание собственного государства под руководством возрожденной палестинской администрации и при поддержке международного сообщества и стран региона".

Вице-президент США в очередной раз озвучила позицию Вашингтона о том, что палестинское радикальное движение ХАМАС не должно контролировать сектор Газа, поскольку это "угрожает безопасности Израиля, палестинского народа и всего региона". Она также подчеркнула, что США не допустят переселения палестинцев за пределы сектора Газа и Западного берега реки Иордан, а также осады анклава и изменения его границ.

Харрис также поблагодарила ас-Сиси за содействие эвакуации американских граждан из Газы и усилия, предпринятые для достижения договоренностей по гуманитарной паузе и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.