В Киеве считают, что блокада границы поляками и словаками привела к недофинансированию ВСУ

Потери бюджета от таможенных отчислений составили 9,2 млрд гривен (более $ 253 млн) за ноябрь

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Блокирование границы с Украиной польскими и словацкими перевозчиками привело к потерям бюджета от таможенных отчислений за ноябрь 2023 года в размере 9,2 млрд гривен (более $ 253 млн) и, как следствие, недостаточному финансированию вооруженных сил. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

"По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 млрд гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. Причина - блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений идет на безопасность и оборону страны", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, с 23 ноября - еще один. Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.

С 1 декабря словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег из Польши, начав бессрочную блокаду КПП "Вышне-Немецке".