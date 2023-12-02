Макрон обсудит в Катаре усилия по возобновлению перемирия в Газе

Президент Франции заявил, что необходимо "оформить осязаемые условия для продолжения освобождения заложников", а также учесть гарантии безопасности, которые потребует Израиль

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить в Катаре восстановление перемирия в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Я намерен выразить эмиру Катара благодарность за работу по освобождению заложников и намерен продолжить совместные усилия по достижению нового перемирия как можно скорее", - сказал он.

Французский лидер уточнил, что накануне обсуждал этот вопрос с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. По его словам, сейчас стоит задача "оформить осязаемые условия для продолжения освобождения заложников", а также учесть гарантии безопасности, которые потребует Израиль. "Я хотел бы, чтобы они вновь смогли приостановить боевые действия и вернуться к гуманитарной работе, политическим дискуссиям и работе по освобождению заложников", - сказал Макрон.

Президент Франции прибудет в Катар в субботу вечером, где встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Как уточняет агентство AFP, в Елисейском дворце изначально планировали устроить более широкое турне по ближневосточным странам, однако, исходя из списка участников конференции COP28 в Дубае, решили "превратить ее в крупное климатическое и дипломатическое событие".

Макрон смог встретиться с президентами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также королем Иордании Абдаллой II, однако, как пишет агентство, не смог осуществить план по организации встречи одновременно с несколькими арабскими лидерами. Также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не явился на запланированную встречу с французским президентом. Ключевые же участники потенциального диалога об урегулировании - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер палестинской автономии Махмуд Аббас - не участвовали в дубайской конференции, тогда как у Макрона не запланированы визиты ни в Израиль, ни в Рамаллу.

Ситуация в секторе Газа

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.