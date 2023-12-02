В Париже прошел митинг в поддержку жителей Донбасса

По данным ассоциации SOS Donbass, в акции приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Акция в поддержку жителей Донбасса состоялась на Марсовом поле возле Эйфелевой башни, передает корреспондент ТАСС с места события.

Организатором митинга выступила ассоциация SOS Donbass. По ее данным, в акции приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши.

Несколько десятков участников акции пришли с флагами России, ДНР, Новороссии и объединения казаков Франции. Также они растянули плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить поставки вооружений Киеву.

Небольшая группа активистов с украинскими флагами попыталась помешать проведению акции, однако их действия были незамедлительно пресечены полицейскими, которые удалили провокаторов.

В ноябре волонтеры ассоциации SOS Donbass доставили в Донецк собранные в 8 странах Европы 18 тонн гуманитарного груза, в том числе инвалидные кресла и продукты питания. Ассоциация регулярно проводит акции в поддержку жителей Донбасса в разных коммунах Франции.