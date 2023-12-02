Мэр Киева Кличко считает, что Украина находится на пути к авторитаризму

Политик отметил, что из-за действий украинского президента Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий президента Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти.

За 1,5 года после начала спецоперации РФ на Украине, как указал Кличко, не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским, хотя киевскую ратушу от администрации украинского президента отделяют всего несколько сотен метров. Мэр Киева считает, что "Украина находится на пути к авторитаризму". "Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - приводит журнал Der Spiegel слова Кличко.

В нескольких крупных городах Украины, как заметил Кличко, избранные мэры были отстранены от должности простым решением суда. В первые месяцы конфликта, по его мнению, страна была без руководства, царил хаос. "И мэры взяли на себя ключевую роль в качестве лидеров общественного мнения", - заявил Кличко. Однако в администрации президента в мэрах видят "атавизм", всего лишь препятствие на пути централизации властных структур в стране, резюмировал он.

Однако в заключение киевский мэр заявил, что "просто превратить Украину в авторитарное государство практически невозможно".

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года. Но по украинским законам, проводить их во время военного положения нельзя. Западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее Зеленский предлагал западным партнерам профинансировать проведение голосования на Украине, если для них эта тема так важна. В конце ноября представители всех фракций Верховной рады, включая президентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.