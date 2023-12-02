В США заявили о необходимости укрепления палестинских силы безопасности

По словам американского вице-президента Камалы Харрис, это необходимо, чтобы они в перспективе взяли на себя обеспечение безопасности в секторе Газа

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Палестинские силы безопасности должны быть укреплены, чтобы в перспективе взять на себя обеспечение безопасности в секторе Газа. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции в Дубае по итогам встреч с лидерами Ближневосточного региона.

"Палестинские силы безопасности должны быть укреплены, чтобы в конечном итоге взять на себя ответственность за безопасность в Газе", - сказала Харрис. "До тех пор должны быть приняты меры безопасности, приемлемые для Израиля, населения Газы, администрации Палестины и международных партнеров", - добавила она.