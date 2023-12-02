В Израиле сообщили о перехвате своего беспилотника, у которого произошел технический сбой

В армии страны уточнили, что прозвучавшие в северных районах государства сигналы воздушной тревоги "были вызваны этим перехватом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС перехватили в небе над северной частью страны собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в котором произошла техническая неполадка. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших в северной части Израиля, истребитель Армии обороны Израиля перехватил БПЛА Армии обороны Израиля, в котором была выявлена техническая ошибка", - говорится в сообщении.

В армии уточнили, что прозвучавшие в северных районах Израиля сигналы воздушной тревоги, которые предупреждали об угрозе ракетного обстрела, "были вызваны этим перехватом". "Перехват был проведен контролируемым образом, и угрозы возникновения инцидента в сфере безопасности нет", - заключили в пресс-службе.