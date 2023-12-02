СМИ: на Украине прошли очередные демонстрации за демобилизацию военных

По информации издания "Громадское", в акции на площади Независимости в Киеве принимали участие несколько сотен человек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Митинг в поддержку демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы прошел в центре Киева. Об этом сообщило украинское издание "Громадское".

По данным издания, в демонстрации на площади Независимости принимали участие несколько сотен человек, в основном, родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в зоне боевых действий.

Как сообщило издание "Общественное", аналогичные митинги прошли и в других украинских городах в разных частях страны, в частности во Львове, Одессе, Сумах. Действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

Демонстрации с требованием демобилизации военнослужащих в ноябре дважды проходили в столице Украины и других регионах. Ранее на сайте президента Украины была размещена петиция с предложением о том, чтобы установить военным, находящимся на передовой, ограничение срока службы 18 месяцев. Эта петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. В парламент Украины также внесен законопроект, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации, однако он пока не рассмотрен.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В конце ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность демобилизации при условии, что для этого будет создана правовая база. При этом украинские власти заявляют о необходимости активизировать мобилизацию в ВСУ. Президент страны в конце ноября объявил, что в скором времени будет представлен новый комплексный план мобилизации.