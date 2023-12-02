В США заявили, что для постконфликтного устройства в Газе нужен региональный консенсус

Вице-президент страны Камала Харрис отметила, что "в определенный момент интенсивные бои прекратятся", а Соединенные Штаты приступят к реализации их планов

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Региональный консенсус и поддержка необходимы для успешной реализации планов по постконфликтному устройству сектора Газа и палестинского государства. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции в Дубае по итогам встреч с лидерами Ближневосточного региона.

"В определенный момент интенсивные бои прекратятся, а мы приступим к реализации наших планов. <...> Мы продолжим работать как с израильтянами, так и с палестинцами. Но региональный консенсус и поддержка также необходимы", - сказала Харрис.

Вице-президент США напомнила о пяти принципах, которые Вашингтон считает критически важными в подходе к постконфликтному устройству анклава. "Никакого насильственного перемещения, никакой повторной оккупации, никакой осады или блокады, никакого сокращения территории и никакого использования Газы в качестве платформы для террористов", - сказала Харрис. Она подчеркнула, что США хотят "видеть единую Газу и Западный берег реки Иордан под управлением" администрации Палестины.

Харрис также в очередной раз сообщила о приверженности администрации США урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств. "Решение о двух государствах остается наилучшим путем достижения прочного мира", - подытожила она.