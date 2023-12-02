В США выразили обеспокоенность масштабом насилия в отношении мирных жителей Газы

Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что международное гуманитарное право должно соблюдаться

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена масштабом насилия, которому подвергается мирное население сектора Газа. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Дубае.

"Соединенные Штаты недвусмысленно заявляют, что международное гуманитарное право должно соблюдаться. Слишком много невинных палестинцев было убито. Откровенно говоря, масштабы страданий мирного населения, а также изображения и видео, поступающие из Газы, просто ужасают", - сказала она после встречи с лидерами нескольких ближневосточных стран.

По ее словам, США настаивают на том, чтобы Израиль сократил зону военных действий на юге сектора Газа и обеспечил неприкосновенность укрытий для мирных жителей. "<...> По мере того как Израиль преследует свои военные цели в Газе, он должен делать больше для защиты невинных гражданских лиц", - подчеркнула вице-президент.

Как отметила Харрис, в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси она подтвердила позицию американской администрации, выступающей против принудительного перемещения палестинцев, а также против "повторной оккупации, осады или блокады" сектора Газа.