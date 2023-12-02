Вучич: Сербия помнит агрессию НАТО 1999 года и не позволит согражданам забыть об этом

Президент республики отметил, что у страны "корректные отношения" с альянсом, государство "будет стараться, чтобы это так и осталось"

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сербия не забыла агрессию НАТО против Союзной Республики Югославия 1999 года и не даст забыть об этом своим гражданам. Об этом заявил президент республики и член Сербской прогрессивной партии Александар Вучич на предвыборном выступлении.

"Они говорят "а как же армия Сербии, она со всех сторон окружена НАТО". Да, это так. У нас корректные отношения с НАТО, мы будем стараться, чтобы это так и осталось. Но это не значит, что мы забыли 1999 год. Мы каждый год будем отмечать [годовщину этих событий] и напоминать людям о том что произошло, чтобы смотреть в будущее, но не стыдиться, а гордиться своим храбрым прошлым и снимать головные уборы в память о каждом герое, положившем свою жизнь на алтарь отечества. Мы будем воздвигать им памятники, чтобы не забыть цену, которую они заплатили за свободную Сербию", - заявил Вучич, выступая перед многотысячной публикой.

"Мы хотим оставаться нейтральными в военном отношении, самостоятельно защищать свое небо, защищать свою страну, защищать жизни граждан этой страны, и наша армия будет становиться все сильнее", - подчеркнул глава государства.

Вучич, выступая на траурных мероприятиях весной 2023 года, посвященных 24-й годовщине агрессии альянса против Югославии, заявлял, что члены Североатлантического альянса "разорвали на части территорию, убили 79 детей, 2,5 тыс. граждан". Глава государства указывал на то, что Сербия сможет забыть об этих событиях только тогда, когда исчезнут все сербы.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.