ХАМАС объявило, что обмена заложников не будет до окончания агрессии Израиля

Замглавы политбюро движения Салех аль-Арури сообщил, что остальные захваченные лица являются солдатами или бывшими военными

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что обмена заложников, находящихся в руках у радикалов в секторе Газа, на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, не будет до окончания израильской агрессии.

"В настоящее время не ведется никаких переговоров [с израильской стороной], и окончательная позиция ХАМАС заключается в том, что обмена не будет до полного и окончательного прекращения агрессии", - сообщил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, слова которого приводятся в Telegram-канале радикального движения.

Он указал, что с самого начала ХАМАС "было готово освободить иностранцев без какой-либо компенсации, а женщины и дети не будут предметом торга и также будут освобождены". "Остальные находящиеся у нас лица - это солдаты или бывшие военные, и никаких переговоров в их отношении не будет вестись до окончания агрессии", - сказал замглавы политбюро ХАМАС.

Аль-Арури сообщил, что израильские власти "отказались от завершения сделки по обмену [находящихся у ХАМАС] бывших военных на новых условиях" и возобновили атаки, полагая, что движение пойдет на попятную. Заместитель главы политбюро ХАМАС отметил, что "насильственное возвращение заложников является недостижимым", а Израилю не удастся освободить пленных, "кроме как посредством обмена на условиях [отрядов палестинского] сопротивления". Он подтвердил позицию движения, согласно которой "ценой за израильских заложников является освобождение всех заключенных [в израильских тюрьмах] палестинцев после прекращения огня".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.