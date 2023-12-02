В Никарагуа обвинили владелицу франшизы "Мисс Вселенная" в заговоре

Согласно заявлению полиции страны, Карен Селебертти обвиняют в организации антигосударственного заговора и террористической деятельности

ГАВАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Никарагуа обвиняют владелицу местной франшизы конкурса "Мисс Вселенная" Карен Селебертти в организации антигосударственного заговора и террористической деятельности. Соответствующее заявление в субботу распространила полиция страны.

"В 2018 году владельцы франшиз "Мисс Никарагуа" и "Мисс Вселенная" <…> Карен Селебертти, Мартин Аргуэльо Лейва и Бернардо Мартин Аргуэльо Селебертти активно участвовали в террористических акциях неудавшейся попытки государственного переворота, организованной международными агентствами и иностранными миссиями, с целью свергнуть правительство примирения и национального единства, законно избранное в 2016 году. Вышеупомянутые господа создали платформы, сети и участвовали в средствах массовой информации, разжигая ненависть, насилие и террористические акты по уничтожению государственной и частной собственности по всей стране, - говорится в заявлении. - С 2019 года Карен Челебертти, Мартин Аргуэльо Лейва и Бернардо Мартин Аргуэльо Чебертти поддерживали связь с предателями Родины, готовясь использовать свои франшизы, платформы и пространства, предположительно предназначенные для продвижения "невинных" конкурсов красоты. Предполагалось превратить соревнования в политические ловушки и засады, финансируемые иностранными агентами, между известными людьми и организациями".

Ведомство отмечает, что указанные лица планировали подготовку массовых антиправительственных выступлений в декабре 2023 года. "По словам вышеупомянутых персонажей, в декабре этого года они снова выйдут на улицы, повторив самое худшее в истории преступление", - говорится в заявлении. Им вменяются преступления "Заговор с целью нарушения общественного порядка", "Разжигание ненависти, насилия, организованной преступности", "Измена Родине" и "Терроризм". Карен Селебертти в настоящее время находится за границей.