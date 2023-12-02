В Турции заявили, что оккупационные действия Израиля не могут считаться самообороной

Официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели отметил, что в основе нынешней проблемы на Ближнем Востоке лежит израильская оккупационная позиция

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Действия Израиля в секторе Газа и его нападения на гражданское палестинское население не могут считаться самообороной. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели в связи со сделанными ранее высказываниями главы МИД Израиля Эли Коэна в отношении Турции.

"В основе нынешней проблемы [на Ближнем Востоке] лежит оккупационная позиция Израиля, а также его экспансионистский менталитет и репрессивные действия, которые полностью игнорируют законы, права человека и универсальные принципы. Жестокие нападения оккупирующей державы на гражданское население ни в коем случае не могут быть оправданы самообороной", - указал он.

Кечели отметил, что из истории палестино-израильского конфликта видно, что "пока Израиль продолжает угнетать палестинцев и уничтожать их базовые свободы, число палестинцев, защищающих свои коллективные и индивидуальные права, будет расти, а Израиль будет сталкиваться с еще большим сопротивлением".

Ранее Коэн предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять у себя в стране уцелевших после войны в секторе Газа функционеров радикального палестинского движения ХАМАС. Он указал, что "после войны в Газе не будет террористической организации ХАМАС", и Израиль "освободит Газу от ХАМАС ради своей безопасности и лучшего будущего для жителей региона". Эрдоган, по его словам, "может принять в своей стране уцелевших террористов, которые бегут из Газы".

Турецкий лидер во время общения с турецкими журналистами в очередной раз заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем.