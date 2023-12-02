Пентагон считает действия РФ и КНР главной долгосрочной угрозой в Западном полушарии

Глава Кибернетического командования ВС США Пол Накасоне отметил, что стране следует более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Кибернетического командования ВС США генерал Пол Накасоне утверждает, что действия России и Китая представляют главную угрозу для безопасности в Западном полушарии в долгосрочной перспективе.

"Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которые обе страны оказывают <...> на [Западное] полушарие. Наша национальная безопасность, наше национальное благополучие, наша национальная идентичность очень тесно связаны с этим регионом. Иногда мы забываем об этом", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Он добавил, что США следует более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности, в том числе направлять свои "киберкоманды" в другие страны, которые попросят Вашингтон о помощи.

Накасоне также отметил, что считает важным возобновить действие раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволил бы Агентству национальной безопасности собирать персональные данные иностранцев, например, электронной почты и телефонных разговоров.