В США назвали позицию партнеров по конфликту вокруг Тайваня проверкой на лояльность

Командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн отметил, что Вашингтон прислушивается к союзникам и уважает их интересы

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Позиция американских партнеров в случае возможного начала военного конфликта вокруг острова Тайвань станет проверкой на лояльность Соединенным Штатам. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Мы хотим, чтобы они [партнеры] сделали выбор, и это проверка на лояльность", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Индии и Филиппин, которые могут остаться в стороне в случае начала конфликта вокруг Тайваня.

Флинн добавил, что Вашингтон прислушивается к партнерам и уважает их интересы. "Нам нужно прислушиваться к нашим партнерам и найти точки соприкосновения, чтобы мы могли достичь региональной безопасности <...>. Мы должны проявлять чувство смирения в отношении того, что они пытаются делать в своих интересах", - сказал генерал.

Агентство Bloomberg информировало, что военные Индии изучают варианты реагирования в случае возможного начала военного конфликта вокруг острова Тайвань после получения соответствующих запросов со стороны США. Согласно источникам агентства, один из вариантов помощи, который изучают индийские военные, предполагает использование территории страны в качестве логистического центра для технического обслуживания кораблей и самолетов союзников, а также снабжения продовольствием, топливом и медицинским оборудованием.

По другому, более "радикальному сценарию" аналитики просчитывают возможность прямой конфронтации Индии и Китая на их общей границе, в результате чего, прогнозируют они, КНР будет вынуждена сражаться на два фронта. При этом некоторые индийские военачальники полагают, что если конфликт будет краткосрочным, то Нью-Дели может обойтись лишь "жесткими заявлениями".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре 2022 года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного вторжения со стороны Китая.