Боевое крыло ХАМАС утверждает, что произвело ракетный залп по Тель-Авиву

В радикальном движении пояснили, что совершили эти действия "в ответ на убийства мирного населения израильскими силами"

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с заявлением о проведенном ракетном обстреле Тель-Авива.

"[Сторонники] "Бригад Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения [израильскими силами]", - отмечается в заявлении радикалов, размещенном в Telegram-канале.

В течение последних нескольких часов боевое крыло ХАМАС уже неоднократно брало на себя ответственность за атаки населенных пунктов, расположенных на территории Израиля. В частности "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждали, что нанесли ракетный удар по Ашкелону, кибуцу Киссуфим, а также обстреляли скопления израильских войск в районах Ат-Тавам и Дейр-эль-Балах (в секторе Газа).