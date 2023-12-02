2 декабря, 20:54
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны "Хезболлах" может привести к уничтожению Ливана

Премьер-министр Израиля сообщил о постоянных действиях "на севере против усилий" шиитской организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что возможная эскалация со стороны шиитской организации "Хезболлах" на ливано-израильской границе может привести к уничтожению Ливана.

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"Мы постоянно действуем на севере против усилий "Хезболлах", направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. Мы продолжим поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге (в секторе Газа - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболлах" совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками", - предостерег израильский премьер.

  

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