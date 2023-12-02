Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны "Хезболлах" может привести к уничтожению Ливана

Премьер-министр Израиля сообщил о постоянных действиях "на севере против усилий" шиитской организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что возможная эскалация со стороны шиитской организации "Хезболлах" на ливано-израильской границе может привести к уничтожению Ливана.

"Мы постоянно действуем на севере против усилий "Хезболлах", направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. Мы продолжим поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге (в секторе Газа - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболлах" совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками", - предостерег израильский премьер.