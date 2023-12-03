Ллойд Остин уточнил, что в американской армии служат почти 3,4 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества.

"Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе", - сказал он 2 декабря, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Остин отметил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее говорил, что Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению, назвав это сознательным и циничным преступлением. Вашингтон, по его словам, привык прикрывать термином "сопутствующий ущерб" собственные преступления и преступления своих союзников.